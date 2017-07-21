Спецпрокурор США по «вмешательству РФ» в выборы Роберт Мюллер попросил Белый дом сохранить документы о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая якобы предлагала передать компромат на Хиллари Клинтон.

Как сообщает CNN соответствующий запрос, поступивший от Мюллера, предусматривает сохранение электронных писем, голосовых сообщений и иных документов, которые имеют отношение к контактам.

«Информация относительно встречи в июне 2016 года между Дональдом Трампом-младшим и Наталией Весельницкой имеет отношение к расследованию», — сказано в послании Мюллера.

Практика сохранения документов свойственна американской системе следствия и обычно применяется на начальных стадиях расследования. Документы сохраняются для последующего обращения к ним следователей.

Напомним, Дональда Трампа-младшего подозревают в том, то он провел в 2016 году встречу с адвокатом Наталией Весельницкой, у которой якобы были «связи в Кремле» и которая, как утверждалось, имела компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Сам Трамп-младший заявлял впоследствии, что встреча касалась темы усыновления, а не компромата. Весельницкая, в свою очередь, подтвердила это и отвергла обвинения в работе на правительство, а также наличие у нее какого-либо компромата на экс-госсекретаря.