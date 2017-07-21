В Росавтодоре утвердили список дорог, которые отремонтируют в Ижевске на сэкономленные на торгах 161 млн рублей. Будут внесены изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры ижевской городской агломерации.

Как напоминает ИА «Сусанин», ремонт коснется участков улиц Удмуртской, Пушкинской и переулка Широкий. Срок завершения работ — сентябрь 2017 года.

Свыше 3 млрд рублей направят в 2017 году на ремонт и реконструкцию дорог в Удмуртии. Данная сумма запланирована с учетом средств из федерального бюджета. На ремонт участков федеральных трасс в республике Росавтодор выделит 537 млн рублей. Порядка 903 млн рублей выделят на ремонт сельских дорог, из которых 520 млн рублей — это средства из федерального бюджета. Остальную часть субсидий составят средства из бюджета республики.