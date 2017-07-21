Заслуженный мастер спорта России, обладатель титулов чемпиона мира по быстрым шахматам и по блицу, гроссмейстер Сергей Карякин подтвердил намерение открыть в в международном детском центре «Артек» школу шахмат. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Планируется, что по возвращении домой ее выпускники будут послами шахмат в своих школах. Занятия будут проводиться круглый год, в том числе для ребят из других стран.

Напомним, в марте Карякин открыл детско-юношескую шахматную школу на 200 мест в Симферополе. Она носит его имя. Гроссмейстер обещал лично заниматься ее развитием и проводить время от времени лекции. Занятия для учеников бесплатные.