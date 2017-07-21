Президент США Дональд Трамп назначил финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, об этом решении официально будет объявлено позднее в пятницу, сообщили СМИ США.

Как сообщает телекомпания ABC, Скарамуччи принял предложение Трампа. По данным Wall Street Journal, Трамп объявит об этом решении позднее в пятницу. В обязанности директора по коммуникациям входит курирование всей публичной информационно-пропагандистской политики администрации США.

Скарамуччи сменил на этом посту ушедшего в отставку Майкла Дубке, который обрел профессиональный опыт, будучи главой компании Crossroads Media, оказывающей услуги по политической рекламе Республиканской партии США. До Дубке на этом посту работала экс-представитель Госдепа Джен Псаки.

Скарамуччи фактически являлся неофициальным представителем Трампа, в 2016 году он вошел в штаб республиканца и помогал ему привлекать средства на предвыборную кампанию.

Назначение Скарамуччи на пост директора по коммуникациям привело к отставке пресс-секретаря Шона Спайсера, который покинул свой пост в знак несогласия с этим назначением.

Напомним, Скарамуччи является противником антироссийских санкций. В начале года он заявлял, что санкции против РФ привели к обратному эффекту, сделав Россию и россиян сильнее и сплотив граждан вокруг Владимира Путина. По его словам, это происходит из-за «русского характера», из-за которого россияне «были готовы есть снег, чтобы выжить».