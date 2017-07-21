Несколько краеведческих сборников будет издано в Курске к 1000-летнему юбилею, который город отметит в 2032 году. Обсуждение подготовки к празднику уже началось.

Туристическая составляющая займет в нем важную часть, так как пешие экскурсии популярны у горожан и туристов. Также поступило предложение создать в областной столице музыкальный театр.

Как пишет ИА KURSKCiTY, торжества в честь 985-летия города пройдут в воскресенье, 24 сентября, а 25 сентября состоится традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной.