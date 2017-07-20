Экстренное предупреждение объявлено на Сахалине из-за угрозы паводка
В семи районах Сахалина ожидаются сильные ливни, которые могут продлиться в течение двух суток. Из-за угрозы паводка в регионе объявлено экстренное предупреждение, передает областное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 метра, возможны выходы воды на пойму», — говорится в сообщении метеорологов.
Сильный дождь пройдет на территории Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.
Ливень начнется ночью, за сутки выпадет до половины месячной нормы осадков.