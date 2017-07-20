В семи районах Сахалина ожидаются сильные ливни, которые могут продлиться в течение двух суток. Из-за угрозы паводка в регионе объявлено экстренное предупреждение, передает областное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 метра, возможны выходы воды на пойму», ­— говорится в сообщении метеорологов.

Сильный дождь пройдет на территории Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.

Ливень начнется ночью, за сутки выпадет до половины месячной нормы осадков.