На юге Киргизии произошло крупное ДТП с участием трех машин, в результате трагедии погибли восемь человек, в их числе которых ребенок. Об этом сообщает

агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

«Сегодня в 6:00 (03:00 мск) на 460 км дороги Бишкек — Ош произошло ДТП с участием грузовика и двух минивэнов марки «Хонда», в результате чего восемь человек погибли на месте. Среди них пятилетний ребенок», — сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно данным министерства, еще трое человек в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Шамалды-Сай.