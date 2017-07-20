Россия и США намерены начать диалог по вопросам стратегической стабильности, в котором примут участие не только министерства иностранных дел двух стран, но и другие заинтересованные ведомства.

Как стало известно ТАСС от представителя Госдепартамента США, по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона стороны пришли к договоренности в ближайшее время организовать переговоры по стратегической стабильности и исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ), в которых могли бы принять участие все заинтересованные министерства.

«Переговоры по стратегической стабильности будут двусторонним межведомственным обменом мнениями по ряду вопросов, касающихся поддержания стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами», — заявил дипломат.

Никаких деталей насчет формируемой повестки дня и состава участников этих переговоров представитель Госдепартамента США не привел.