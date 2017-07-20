Синоптики объявили экстренное предупреждение в Приморском крае в связи с ливневыми дождями с грозами и штормовым ветром, передает в четверг Примгидромет. Разгул стихии может привести к выходу рек и подтоплениям.

«В связи с активизацией фронтальных разделов, интенсивной грозовой деятельностью над территорией Приморского края в период вечер 20 июля — ночь и первая половина дня 21 июля в крае и Владивостоке ожидаются ливневые дожди с грозами (15–40 мм), местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. При грозе шквалистое усиление ветра до 24 м/с», — предупреждают синоптики.

Сообщается, что уровень воды в реках может подняться до 120 см, а на отдельных участках рек в южных и западных районах есть угроза выхода воды из берегов и подтопления пониженных участков местности.