Столичные власти намерены провести оценку эффективности городского законодательства в социальной сфере и в области градостроительной деятельности. Для этих целей мэрия Москвы намерена изучить мнение горожан.

Как пишет газета «Ведомости», тендер на проведение исследования социального законодательства выиграл Фонд развития гражданского общества Константина Костина, а вопросами градостроительного законодательства займется частное образовательное учреждение «Класс. Тренинг. Коучинг. Консалтинг», учредителем которого является бизнес-консультант Леонид Кроль.

Всего власти города намерены потратить на исследование восприятия населения 45 млн рублей.