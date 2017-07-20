Компания Amazon, специализирующаяся на интернет-торговле, сообщила о запуске собственной социальной сети Spark. С помощью сервиса пользователи могут приобретать товары в интернет-магазине компании.

«Amazon Spark — это место, где можно обнаружить вещи и людей, разделяющих ваши интересы. Если вы ищете вдохновение для домашнего декора или обращаетесь за советом о лучшей обуви на длинные дистанции, Spark поможет вам найти и купить истории и идеи от сообществ, которым нравится то, что нравится вам», — уточнили в компании.

Как отмечает RNS, на данный момент приложение доступно на мобильных устройствах и только через приложение для iOS. Версия для Android, по словам разработчиков, будет запущена в ближайшее время.

Новая соцсеть позволит группировать товары по интересам, оставлять отзывы и делиться опытом использования своих покупок.