В расширенный состав Совета Безопасности ООН должны первыми войти развивающиеся страны Азии и Африки. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Дипломат выразил уверенность, что эти государства смогут вносить весомый вклад в обеспечение международного мира и безопасности.

По словам заместителя постпреда РФ, ввиду «огромной политической значимости вопроса о реформе СБ» странам — членам ООН необходимо найти такое решение.

Среди наиболее вероятных кандидатов на прием в ряды постоянных членов фигурируют Бразилия, Германия, Индия, ЮАР и Япония.