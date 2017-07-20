Крупнейшая в Германии кредитная организация Deutsche Bank ожидает в скором времени повестку или запрос на предоставление информации от спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием дела о якобы вмешательстве России в ход президентских выборов в США. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника агентства, уже установлен неформальный контакт между представителями банка и командой Мюллера.

Ранее стало известно, что Deutsche Bank отклонил запрос демократов в Палате представителей США, которые запросили информацию о счетах американского лидера Дональда Трампа, чтобы установить возможную связь с Россией.