Производство легковых автомобилей в России за июнь возросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Количество сошедших с конвейера машин в июне увеличилось до 121 тыс. штук.

При этом, как отмечает телеканал 360, по сравнению с маем текущего года данный показатель также возрос на 16,3%.

Увеличилось и производство грузовых автомобилей. Так, по сравнению с июнем 2016 года доля выпущенных авто выросла на 9,4% и на 16,6% по сравнению с маем 2017 года — до 13,8 тыс. единиц.