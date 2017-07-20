ЕС и России необходимо укреплять взаимное сотрудничество в сфере защиты информационных потоков, считает докладчик Европарламента по вопросу регулирования в области защиты данных Ян Филипп Альбрехт.

Как заявил «РИА Новости» парламентарий, между Евросоюзом и Россией «должно быть больше общего в области защиты данных для гарантии того, что права на конфиденциальность и защиту информации соблюдаются».

По его словам, на данный момент нет адекватного решения в отношении российской стороны, которое бы обеспечило должный уровень защиты информационных потоков. «Если компании захотят направить информацию из Европейского союза в Россию, им необходимо будет внести соответствующий пункт в соглашение с органом по защите данных», — подчеркнул Альбрехт.

Он также заявил, что сейчас существует неопределенность по поводу будущего сотрудничества администрации США и Европейского союза в данной области.