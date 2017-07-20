Госдепартамент может упразднить отдел, занимающийся военными преступлениями.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации США, вопросы, которыми занимается этот отдел, будут переданы в ведение отдела по вопросам демократии, прав человека и трудовым отношениям.

Однако пока глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон не принял решения по вопросу о том, как именно будет реформировано ведомство.

По данным прессы, сейчас в отделе по военным преступлениям работают около десятка сотрудников, а бюджет отдела составляет 3 млн долларов.