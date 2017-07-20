Посол Египта в России Мухамед Эль-Бадри усомнился в информации СМИ, что авиасообщение между двумя государствами не будет возобновлено в течение этого года, передает «Интерфакс».

Ранее агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что прямое авиасообщение между Египтом и Россией вероятнее всего будет закрыто как минимум до конца 2017 года.

«Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции. В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году», — пояснил он.

Эль-Бадри, комментируя данную информацию, заявил, что «этот источник не близок ни к чему».