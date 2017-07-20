Медики Курской областной клинической больницы сообщили о том, что три человека из восьми пострадавших в ДТП в Курской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

«Находятся в операционной. Состояние очень тяжелое. Все они взрослые», — заявил представитель лечебного заведения.

Трагическое ДТП произошло 19 июля возле деревни Щетинка в Курском районе в 19:30. По данным МВД, автомобиль Peugeot, в котором было девять человек, совершил разворот через двойную сплошную и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пятеро пассажиров Peugeot, в том числе четверо детей, погибли.