Республика Гаити приступила к воссозданию вооруженных сил, которые были полностью расформированы более 20 лет назад.

В ряды новобранцев уже готовы вступить несколько сотен молодых людей со всех уголков страны. Они прибыли на военную базу Леоган, расположенную близ столицы страны Порт-о-Пренс, чтобы пройти собеседование.

Планируется, что новая армия будет состоять из 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В функции военных будут входить патрулирование прибрежных вод, охрана границы с Доминиканской Республикой, а также помощь в ликвидации последствий нередких в стране стихийных бедствий.

Армия Гаити была распущена по приказу президента Жан-Бертрана Аристида в 1995 году.