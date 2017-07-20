«Прорицательница» из Каталонии утверждает, что она дочь Дали
Согласно решению суда, тело Сальвадора Дали будет эксгумировано, как информирует «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города Фигерас.
Суд удовлетворил иск «прорицательницы» Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что великий художник-сюрреалист — ее кровный отец.
По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от матери официального отца.
В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. В июне 2017 года суд наконец встал на сторону «ясновидящей».
Если ДНК «прорицательницы» и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства.