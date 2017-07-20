Согласно решению суда, тело Сальвадора Дали будет эксгумировано, как информирует «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города Фигерас.

Суд удовлетворил иск «прорицательницы» Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что великий художник-сюрреалист — ее кровный отец.

По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от матери официального отца.

В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. В июне 2017 года суд наконец встал на сторону «ясновидящей».

Если ДНК «прорицательницы» и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства.