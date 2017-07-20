Импорт говядины и телятины в Россию за период с января по май текущего года снизился на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

По словам экспертов, снижение интереса россиян к импортной говядине связано с ее подорожанием, составившим за первые пять месяцев года порядка 22%. Так, по данным ведомства, средняя цена импортной говядины в январе–мае 2017 года составила более $3,7 тыс. за тонну. Это почти на 22% больше, чем в 2016 году.

На фоне снижения поставок зарубежного мяса растет отечественное производство. В частности, по информации ФБГУ «Спеццентручет в АПК», в январе–мае 2017 года объем промышленного производства говядины (за исключением субпродуктов) составил 60,4 тыс. тонн, что на 2,4% больше соответствующего показателя прошлого года.

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Россияне отказываются от импортной говядины