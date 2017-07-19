Масштабные реформы американской системы здравоохранения в ряде случаев оказались неудачными, потому сенат конгресса США на следующей неделе приступит к обсуждению вопроса об их отмене. Вместо них будут вводить новые преобразования в данной сфере.

Как заявил лидер большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки, республиканцам в сенате удастся преодолеть внутрипартийный раскол и провести процедурное голосование.

«Мы будем голосовать на будущей неделе по вопросу о том, чтобы перейти к законопроекту», — отметил руководитель фракции большинства в верхней палате конгресса.

Кроме того, он выразил надежду, что сенат в крайнем случае примет законопроект только об отмене прежних реформ, если не удастся согласовать пакет необходимых новых преобразований.