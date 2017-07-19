Британская писательница Джоан Роулинг осенью 2017 года порадует фанатов знаменитого волшебника Гарри Поттера новыми книгами.

Две новые книги о вселенной вымышленного персонажа — «Гарри Поттер: История магии — Книга выставки» и «Гарри Поттер — путешествие по истории магии» увидят свет в издательстве Bloomsbury. Презентация новых томов «поттерианы» приурочена к 20-летию появления в литературе фигуры популярного волшебника и состоится на открытии выставки «История магии» в Британской библиотеке.

Как сообщает «Газета.ру», новые истории из мира магии и волшебства появятся в октябре. Одна из них посвящена предметам, которые Гарри Поттер изучал в школе Хогвартс, а вторая расскажет о единорогах, алхимии и древних магических практиках.

Также в середине осени выйдет в печать иллюстрированная версия третьей книги цикла — «Гарри Поттер и узник Азкабана».