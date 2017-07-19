Рыба-робот из Японии будет исследовать остатки третьего реактора АЭС «Фукусима-1».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», длина миниатюрной машины составляет около 30 см. Робот снабжен камерой и мощными лампами, что позволяет ему двигаться в полной темноте.

Похожие исследования с помощью рыбоподобных роботов уже проводились в первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1». Однако они потерпели неудачу: роботы не выдержали воздействия радиации.