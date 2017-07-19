Ливень с градом и шквалистый ветер, порывы которого достигали 25 м/с, причинили ущерб жилым домам в Нальчике, Черекском и Лескенском районах Кабардино-Балкарии.

Все экстренные службы республики приведены в режим повышенной готовности, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ Кантемир Беров. Жертв и раненых среди жителей КБР нет.

По его словам, основной вид нанесенного градом и ураганом урона — это частичное повреждение кровли домов. Они зафиксированы в селе Аргудан Лескенского района (у 152 частных домов, одного трехэтажного многоквартирного дома и расположенной на улице Ленина общеобразовательной школы), в селе Озрек (у здания школы на улице Кабалоевой), в Кашхатау (у трех частных домов).

Одна из пятиэтажек в Нальчике пострадала от частичного повреждения кровли и обрыва линии электропередачи, обесточившего здание.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии уже приступили к работе комиссии по чрезвычайным ситуациям, оценивающей причиненный стихией ущерб. Кроме того, идут аварийно-восстановительные работы в пострадавших районах.