Турция передала немецким органам безопасности список из 68 имен людей и наименований организаций, которые могут быть связаны с террористами.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в списке оказались автоконцерн Daimler и химическое предприятие BASF.

Турция полагает, что эти компании поддерживают проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшейся попытки государственного переворота.