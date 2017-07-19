КНДР может в ближайшее время осуществить очередной запуск ракеты. Такую точку зрения выразили американские разведслужбы.

Пресса США полагает, что снимки, сделанные американскими разведывательными спутниками, свидетельствуют о готовности Пхеньяна к тестовым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или же ракеты средней дальности.

Напомним, Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР «Хвасон-14». Россия квалифицировала ее как имевшую среднюю дальность.