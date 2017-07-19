В результате столкновения двух автомобилей в Курской области погибли четыре ребенка, 13 человек пострадали, сообщает УМВД по региону.

Трагедия произошла возле деревни Щетинка в Курском районе в 19.30. По данным МВД, автомобиль Peugeot, в котором было девять человек, совершил разворот через двойную сплошную и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen.

«В результате ДТП пятеро пассажиров Peugeot, в том числе четверо детей, погибли, еще четыре пассажира Peugeot и три пассажира Volkswagen доставлены в больницу», — сказали в МВД. Там уточнили, что всего пострадали 13 человек.

По факту ДТП проводится проверка.