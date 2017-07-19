Полиция Саудовской Аравии освободила девушку, которая была задержана за ношение мини-юбки, передает агентство Associated Press.

Шестисекундный ролик с гуляющей девушкой разошелся по социальным сетям в понедельник. На видео модель по имени Хулуд в мини-юбке прогуливается по территории древнего форта Ушайкир в одной из самых консервативных провинций страны — Найдж.

После публикации видео в Twitter появились хэштеги как в поддержку поступка девушки, так и осуждающие ее. В Саудовской Аравии женщины обязаны ходить в одежде, покрывающей всё тело.

По сообщению AP, девушку освободили во вторник вечером после нескольких часов допроса, без предъявления обвинений.