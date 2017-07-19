Правительственный законопроект о телемедицине в среду принят Госдумой во втором чтении, документ предусматривает для врачей возможность выдачи электронных рецептов на лекарства.

Документ призван регламентировать работу в стране единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках которой станут возможны как медпомощь, так и консультации врачей средствами телемедицины. Кроме этого, будет возможно дистанционное наблюдение за состоянием больного.

Документ также предусматривает оформление электронных рецептов на лекарства, в том числе содержащие наркотические средства.

Норма об электронных рецептах вступит в силу с 1 января 2019 года, хотя закон начнет действовать уже 1 января 2018 года.