Новая партия — «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» (ОПП) зарегистрирована на Украине. Об этом ее лидер и председатель Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.

«Отныне я не только внефракционный народный депутат Украины, но и лидер и председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», — написала Савченко.

Она отметила, что ОПП нацелена на изменение политической системы Украины конституционным путем, и призвала «честных и думающих» людей пополнить ее ряды.

Ранее Савченко состояла в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», по спискам которой она прошла в раду. В октябре 2016 года она была исключена из партии по собственному желанию.