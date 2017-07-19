Трехнедельный автопробег дружбы Берлин–Москва-2017, в котором примут участие порядка тысячи человек, стартует 23 июля от Бранденбургских ворот. Участники смогут проследовать одним из семи маршрутов, предложенных организаторами. В общей сложности они охватывают 45 городов, а протяженностью превышают 40 тыс. км.

Реализацией этой общественной инициативы занимается некоммерческая организация Druschba Global e.V., а в России партнером проекта выступает мотоклуб «Ночные волки».

Инициатор акции — доктор Райнер Ротфусс, эксперт по геополитике и политической географии, отметил, что автопробегу по уже сложившейся в прошлом году традиции будет сопутствовать масштабная общественно-политическая, культурная и спортивная программа, включающая в себя также мероприятия, связанные с экономикой и экологией.

«Мы уже показали, как можно содействовать развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами. Мы своими глазами увидели Россию, познакомились с ее жителями и получили от общения массу положительных эмоций. Вот так возник гражданский и культурный обмен, обоюдное понимание и уважение интересов друг друга», — заявил Ротфусс на пресс-конференции, предваряющей автопробег.

Еще один организатор акции — Ове Шаттауэр, видеоблогер и активист-пацифист, предсказал, что в нынешнем году автопробег окажется еще плодотворнее прошлогоднего. Например, его участники собираются встретиться с представителями власти в тех городах, которые посетят. Кроме того, запланированы их встречи с членами местных общественных и религиозных организаций, пресс-конференции, семинары, круглые столы и диспуты, а также участие в жизни российских регионов в качестве «гостей».

«Мы открыты сотрудничеству и будем рады партнерам, организаторам и участникам встреч автопробега в городах России», — подытожил Шаттауэр.