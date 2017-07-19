Заявления в адрес президента США Дональда Трампа с критикой его второй встречи с президентом России Владимиром Путиным на G20 направлены на подрыв авторитета американского лидера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил, что подобные заявления делают в США те, кто продолжают политику создания сложностей для Трампа.

«Те, кто так ставит вопрос, они работают на подрыв авторитета президента Трампа», — сказал Рябков в эфире «России 1».

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что во время обеда на саммите G20 в Гамбурге состоялась вторая встреча Трампа и Путина. Согласно этим сообщениям, инициативу проявил Трамп, который подсел к Путину. Эту встречу позднее подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, беседа лидеров длилась около часа.

После появления этой информации в СМИ США на Трампа обрушилась волна критики. Политические оппоненты упрекнули главу Белого дома в нарушении протокола и заявили, что этим Трамп якобы закрепил за собой роль проигравшего в дипломатическом противостоянии с Путиным.