Представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил журналистам, что на заседании в Минске было принято решение о разведении сил в станице Луганская.

По его словам, соответствующее решение принято «в связи с зафиксированным выполнением режима тишины».

Ранее Виктория Талакина, помощник полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщила, что стороны обсудили необходимость придерживаться объявленного «хлебного перемирия».