Представители Демократической партии США в американском конгрессе подготовили письмо в Федеральное бюро расследований (ФБР). В этом послании содержится просьба провести расследование относительно дочери главы государства — Иванки Трамп. Демократы подозревают ее в том, что она знала о связи своего мужа Джареда Кушнера «с российскими властями», но скрывала эту информацию.

Адресованное исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу письмо опубликовано на сайте конгресса. Его авторы напоминают, что Иванка Трамп, будучи членом американской администрации и близким советником президента США, имела право доступа к секретным материалам. «Следовательно, она должна была сообщать обо всех иностранных контактах. То же касается ее супруга, братьев и сестер», — уверены члены Демократической партии.

От ФБР они ждут проверки, которая сможет установить подоплеку молчания Иванки Трамп относительно встреч ее супруга с «представителями российских властей». Авторы письма предполагают, что она «могла намеренно не упомянуть» о том, что Джаред Кушнер встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым и адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы готова была передать Трампу компромат на его соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон.

«А если она действительно сообщила об этих встречах, кто в Белом доме знал о многочисленных контактах Кушнера и Трампа-младшего с представителями властей РФ до того, как эта информация стала широко известна?» — задались вопросом конгрессмены-демократы.

По их словам, принципиальной в этой ситуации является осведомленность главы Белого дома об упомянутых встречах (или отсутствие осведомленности). «Самое важное, обсуждала ли она какие-то из этих встреч с президентом, и если так, то когда?» — подчеркивается в письме.

Встреча сына Дональда Трампа с Натальей Весельницкой обернулась для США скандалом национального масштаба, хотя Трамп-младший описал ее как «пустую», сославшись на это обстоятельство в своем объяснении по поводу того, почему не рассказал о ней отцу. «Быстро выяснилось, что она не имела значимой информации», — охарактеризовал сын президента США российского адвоката.

Эта история привлекла внимание СМИ и общественности в контексте масштабного разбирательства, инициированного демократами по поводу предполагаемого вмешательства российских властей в ход президентских выборов США и «связей» нынешней администрации с Кремлем.