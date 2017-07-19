Легкий многоцелевой вертолет Robinson R44 с двумя людьми на борту упал в Атлантический океан у берегов острова Лонг-Айленд в Нью-Йорке.

Как сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на официальных лиц, пилот сумел совершить контролируемую посадку, никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.

В Национальном совете по безопасности на транспорте США зарегистрировано 221 авиационное происшествие с участием Robinson R44, датированных с 1993 года по настоящее время. В результате этих аварий погибли 203 человека.