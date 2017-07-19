В пресс-центре правительства Тульской области 19 июля прошла пресс-конференция заместителя министра — директора департамента образования министерства образования Тульской области Алевтины Шевелевой на тему итоговой аттестации на базе основного общего и среднего общего образования.

По словам замминистра, на данный момент к ним поступило 518 заявлений на апелляцию по 13 предметам, из которых почти 20 процентов удовлетворили, остальные — отклонили. Как сообщает ИА «Тульские новости», информацию о проблемах в сдаче ЕГЭ до руководителей местных самоуправлений донесли. Теперь ученики и школы могут подготовиться к пересдаче, учитывая свои ошибки.

Всего ЕГЭ в Тульской области сдавали 6 тыс. 75 человек. На территории региона было организовано 58 пунктов сдачи, на которых велось видеонаблюдение. Более двух процентов учащихся смогли получить высшие баллы. Неудовлетворительные оценки получили всего 105 человек.