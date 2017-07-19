Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Орловской области ведут мониторинг ремонта дорог, отмеченных на карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На участке дороги по улице Генерала Родина в Орле, который занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге, положен новый асфальт. Ранее дорога практически полностью была разрушена. Как передает InfoOrel.ru, завершен ямочный ремонт на улице 2-я Курская. Весной здесь ямы достигали 1 м в длину при глубине 15 см.

По данным на начало июня, на карте «убитых» дорог региона общественники отметили 226 участков, что составляет порядка 260 км. В Орле «фронтовики» выявили более 140 участков дорог, требующих проведения ремонтных работ по замене асфальтового покрытия. Представители ОНФ попросили учесть прилагаемые предложения и мнение населения при проведении ремонтных работ в Орловской области и включении в планы ремонта в 2017–2018 годах дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии.

Проект «Карта убитых дорог» был инициирован общественным движением «Общероссийский народный фронт». По итогам голосования наиболее проблемный дорожный участок планируется включить в приоритетный для ремонта список.