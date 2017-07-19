11-летний гонщик из Боровичей Новгородской области Елисей Орешкин поедет на Кубок мира по мотокроссу среди юниоров, который состоится в эстонском городе Тарту.

Уже сейчас Елисей является одним из пяти сильнейших в стране спортсменов по мотокроссу. Он выступит в классе 65 куб. см. Соревнования состоятся 30 июля на трассе Ланге. Как сообщает «Новгород.ру», сразиться за победу приедут 60 спортсменов из 20 стран мира.

Призером и победителем соревнований 11-летний спортсмен становился уже не раз. В 2017 году завоевал несколько престижных наград, так, например, в феврале Елисей Орешкин победил в международном детском кубке Adrenalin Arena Kids Cup в Эстонии. На чемпионате Европы в Польше в мае 2017 года он выиграл серебро зонального этапа. Также серебряную награду он завоевал в Эстонии на международных соревнованиях «Кубок Вяйно Леока 2017» на прошлой неделе.