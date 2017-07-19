Обыски проходят в петербургском филиале Морского банка. К следственным мероприятиям привлечены бойцы Росгвардии.

Следователи пришли в среду вечером в филиал Морского банка, расположенный на первом этаже бизнес-центра «Балтика» на Гапсальской улице, пишет «Фонтанка». Сообщается, что сотрудников Следственного комитета сопровождал Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

Сотрудники следственных органов приступили к выемке выемка документов.

В филиале банка косвенно подтвердили, что следственные мероприятия проводятся, однако заявили, что пока комментарии давать некому, так как всё руководство финансового учреждения занято.

Морской банк был основан 29 марта 1989 года. Головной офис банка находится в Москве. Он специализируется на обслуживании корпоративных клиентов. Услугами кредитной организации пользуются Росморпорт, Российский речной регистр, торговый порт в Усть-Луге и другие. Кредитная организация входит в топ-200 по размеру активов в банковской системе России.