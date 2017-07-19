Бездомный житель бразильского Сан-Паулу скончался от холода на одной из городских улиц.

Власти также сообщили, что начали программу оказания помощи бездомным. Она заключается в раздаче одеял, одежды и еды, а также в организации дополнительных мест для ночлега.

В Бразилии июль и август традиционно являются самыми холодными месяцами. Однако в этом году во многих регионах были зарегистрированы аномально низкие температуры.

Так, в штате Санта-Катарина столбики термометра опустились до минус 8,8 градуса.