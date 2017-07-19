К юбилею писателя Валентина Пикуля в Северодвинске поставят спектакль «Реквием каравану PQ-17». На премьеру приглашена вдова литератора Антонина Пикуль. Мероприятия в честь 90-летия со дня его рождения начинаются в этом году, хотя круглая дата будет отмечаться в следующем.

В июне и июле в Северодвинском драматическом театре состоялись закрытые предпремьерные прогоны спектакля «Реквием каравану PQ-17», поставленного по одноименной документальной трагедии Валентина Пикуля. Как информирует News29.ru, в городском краеведческом музее 29 июля состоится демонстрация презентации «Валентин Пикуль: портрет на фоне города», а затем — пешеходная экскурсия.

Валентин Саввич Пикуль (13 июля 1928, Ленинград — 16 июля 1990, Рига) — автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. В 1940 году он с матерью переехал из Ленинграда в город Молотовск (Северодвинск), на место работы отца, где окончил 5-й класс и занимался в Доме пионеров в кружке «Юный моряк». В 1943 году Пикуль окончил школу юнг на Соловецких островах. За 40 лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал около 30 романов и повестей.