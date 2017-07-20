Джон Хантсман вскоре станет новым хозяином Спасо-хауса — резиденции американского посла в Спасопесковском переулке Москвы. Действующий глава дипмиссии Джон Теффт 4 июля, в День независимости США, уже объявил, что вернется на родину в начале осени. Российские и американские эксперты пояснили «Известиям», что Дональд Трамп выбрал экс-губернатора Юты в качестве посла в России, поскольку тот пользуется уважением и республиканцев, и демократов, а также зарекомендовал себя как профессиональный дипломат с большим политическим влиянием.

Президент США Дональд Трамп сразу дал понять, что намерен заменить своих представителей на ключевых направлениях за рубежом. Первоначально в СМИ звучало имя соратника Генри Киссинджера, специалиста по России Томаса Грэма, но в условиях «войны с русскими хакерами» в Вашингтоне американскому лидеру пришлось проявить осторожность и выбрать компромиссную фигуру, профессионального дипломата, никакого отношения к России не имеющего. Уже в марте, как писали «Известия», республиканец остановил свой выбор на экс-губернаторе Юты, бывшем после в Сингапуре и Китае, мормоне Джоне Хантсмане. Однако официально выдвинуть его кандидатуру Дональд Трамп решил спустя почти полгода.

Теперь кандидатура Джона Хантсмана должна быть одобрена американским сенатом. Как показывает практика последних месяцев, назначенцам Дональда Трампа уделяют особое внимание в верхней палате конгресса и буквально устраивают «допросы с пристрастием». Например, слушания по назначению Рекса Тиллерсона госсекретарем длились более четырех часов.

Впрочем, у Джона Хантсмана неплохие шансы. Даже экс-посол в России Майкл Макфол, нередко критикующий назначения и действия нынешней администрации, фактически одобрил это назначение. Профессор поздравил Джона Хантсмана в Twitter, написав: «Я любил эту работу. Надеюсь, и ты полюбишь».

— Хантсман — опытный человек, имеющий поддержку и республиканцев, и демократов. Послом в Сингапуре он был при Джордже Буше-старшем, а послом в Китае — при Бараке Обаме. Он обладает большим опытом и входит в группу мормонов, которая достаточно влиятельна внутри Республиканской партии. Другими словами, это опытный политик, которого можно назвать умеренным ястребом, — пояснил «Известиям» президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц также отметил «хорошие навыки нового посла США в управлении большими посольствами» и губернаторский опыт политика.

— Самое важное, что Хантсман никогда не был никаким боком вовлечен в скандалы, связанные с Россией, поэтому сенат с легкостью утвердит его кандидатуру. Он никогда даже не занимался Россией до этого. Однако последние несколько месяцев внимательно изучал эту страну. При этом Хантсман весьма политически влиятелен и имеет хороший имидж в СМИ, — сказал «Известиям» Ричард Вайц.

Старший научный сотрудник аналитического центра The Atlantic Council в Вашингтоне, профессор Андерс Аслунд отметил в разговоре с «Известиями», что знает «губернатора Хантсмана как председателя совета директоров The Atlantic Council», где тот последнее время работал. По его словам, новый посол пользуется большим уважением в Вашингтоне, которое заработал, будучи губернатором Юты и послом в Сингапуре и Китае.

— Как дипломат и политик, он — один из самых больших профессионалов, которых можно выбрать на должность посла. Думаю, Трамп выбрал его именно поэтому. Хантсман — республиканец с либеральным уклоном. Полагаю, он будет «управлять» российско-американскими отношениями твердо, но без скандалов, — заключил Андерс Аслунд.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев назвал в беседе с «Известиями» нового посла профессионалом, который будет выполнять те указания, которые ему дадут президент и госсекретарь. По мнению политолога, «политические взгляды Хантсмана — второстепенны», но в условиях нынешнего состояния российско-американских отношений «Трамп не мог выбрать кандидата, который полностью благоприятно относится к Москве».

— Хантсман придерживается жесткой линии и был послом в Китае при Бараке Обаме. Эти два фактора помогут без особых проблем утвердить его в сенате. Думаю, этим Трамп и руководствовался. Важно, что это назначение не политическое, как это часто бывает в Америке — достаточно вспомнить Майкла Макфола. У Хантсмана есть опыт и политической, и дипломатической деятельности. Этот человек безусловно знает, как должен вести себя посол, — считает Юрий Рогулев.

Президент Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов полагает, что не столько надо обращать внимание на фигуру посла, сколько на сигнал о том, какую политику будет проводить Вашингтон, назначая на эту должность Джона Хантсмана.

— Это тот человек, который будет следовать курсу администрации США. Свою линию настоящий профессиональный дипломат проводить не будет. Основная задача Хантсмана — налаживать контакты. Он станет одним из рычагов выстраивания конструктивного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном даже в той ситуации, которая существует сегодня. Сложно пока делать выводы, поскольку состояние российско-американских отношений до сих пор неопределенное. После избрания Трампа были одни надежды, а сейчас всё сложнее, чем в период избирательной эйфории, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Валерий Гарбузов.