Приговор экс-гендиректору «Славянки» Александру Елькину смягчен на полгода решением кассационной инстанции Мосгорсуда, заявил адвокат Владислав Сорокин.

Жалоба изначально подавалась в отношении гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» Андрея Луганского. Суд в итоге отказал по всем требованиям защиты, смягчив приговор только Елькину.

«Кассационная инстанция сочла наказание Елькину чрезмерным и снизила его на полгода, то есть до 10 лет и шести месяцев колонии», — сообщил Сорокин «РИА Новости».

Напомним, в октябре 2012 года следственные органы вскрыли махинации при сделках с недвижимостью, землей и акциями «Оборонсервиса». Тогда же следователи установили хищения в «Славянке». Было возбуждено пять уголовных дел, однако фигуранты не признали себя виновными. Ущерб, по произведенной тогда оценке, превысил 3 млрд рублей. Сообщалось также, что за период с июля 2010 года по январь 2012 года участники ОПГ получили в виде «откатов» более 130 млн рублей.