Главным тренером сборной Албании по футболу назначен Кристиан Пануччи, бывший помощником итальянского специалиста Фабио Капелло в период, когда тот тренировал российскую национальную команду.

О назначении Пануччи сообщила пресс-служба Федерации футбола Албании. Она не привела деталей контракта с 44-летним итальянцем.

С 2012 по 2014 год Пануччи работал ассистентом Фабио Капелло в сборной России, затем тренировал ФК «Ливорно» и «Тернана».