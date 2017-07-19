Арбитражный суд Москвы отказал «Аэрофлоту» во взыскании 2,1 млрд рублей с «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС), производителя самолетов Sukhoi Superjet-100.

«Аэрофлот» 29 мая подал иск в Арбитражный суд Москвы к «Гражданским самолетам Сухого» о взыскании 2 099 884 926 рублей. До этого сообщалось о рассмотрении иска «Аэрофлота» к ГСС, согласно которому перевозчик требует взыскать с производителя SSJ-100 576 млн рублей.

Ранее Банк ВТБ предоставил ГСС кредит на поставку самолетов для авиакомпании «Аэрофлот» в размере 25 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано сторонами на авиасалона МАКС-2017 в Жуковском.