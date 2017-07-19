Автомобиль сбил пятилетнего мальчика под Тамбовом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тамбовской области.

ДТП произошло в среду, 19 июля, в поселке Ржакса. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и угодил под колеса Chevrolet Niva. 59-летний водитель не успел среагировать на ситуацию.

Ребенок был госпитализирован в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу. Медики диагностировали у него перелом теменной кости, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».