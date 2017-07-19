Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Евросоюза (ЕС) надавить на Киев для выполнения им Минских договоренностей по Украине и отказаться от увязки их реализации с нормализацией отношений между ЕС и Россией.

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел России после встречи Лаврова с послами стран — членов ЕС в Москве.

«Министр призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств», –– отмечается в сообщении.

Отмечается, что на переговорах глава российской дипмиссии обсудил с коллегами вопросы по Ливии, ситуацию в Афганистане и другие не менее актуальные вопросы по международному сотрудничеству.