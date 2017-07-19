Областной родильный центр в Биробиджане пострадал от ливней, которые накануне обрушились на регион. В частности, в роддоме оказался затопленным весь цокольный этаж.

Кроме хозяйственных помещений, в подвале находится лифт для транспортировки тяжелобольных пациентов. Из-за подтопления он вышел из строя. Родильные залы на первом этаже также временно закрыты, сообщает ИА EAOMedia.

Между тем, как рассказали сами сотрудники роддома, такое происходит у них каждый год. По мнению врачей, во время выбора места для медицинского учреждения не были учтены некоторые особенности местности и уже на протяжении 15 лет здание атакуют грунтовые воды.