Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что холодная погода в России не дала возможности закончить посев овощей в срок, из-за чего рост цен получил дополнительный толчок.

«В результате типичный сезонный рост цен получил дополнительный всплеск в июне за счет непогоды», — сказал Ткачев на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По данным Минсельхоза, в июне по отношению к маю цены на плодоовощную продукцию выросли на 8%. В частности, подорожали капуста, картофель, морковь и лук.